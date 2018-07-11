Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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