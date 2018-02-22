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    Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

    İSTANBUL (İHA)
    22.02.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
    İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

     

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    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , Yağmur , son dakika
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