Meteoroloji'den İstanbul için son dakika soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre Türkiye Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da da etkisini gösterecek. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi beklenirken, Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması ön görülüyor. Güney batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgârın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derece düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın devamı ise şöyle;

"Çarşamba

Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Perşembe

Perşembe günü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışların Trakya, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, Akdeniz kıyı kesiminde sağanak, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma-Cumartesi

Yurdumuzun Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları dışında ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ANİ DÜŞÜŞLER BEKLENİYOR - SICAKLILAR (10-15) DERECE AZALACAK

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, ülkemiz genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyredeceği bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgârın, Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu isle Karadeniz'in iç kesimlerinde, Perşembe günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-100 Km/saat) eseceği ancak rüzgârın Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da, Perşembe günü ise kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur.

ANKARA

Ankara'da bu gece başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği, çarşamba günü genellikle çok bulutlu ve fırtınalı geçeceği bekleniyor. Gece yarısı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışın Perşembe sabah saatlerinde kar şekline döneceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yeni gelecek soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA, KUVVETLİ SAĞANAK, SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'da bu gece hafif yağmur geçişi bekleniyor. Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor. Güney batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgârın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derece düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor.

İZMİR

İzmir'de Çarşamba günü lodos fırtınası ile birlikte kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak yağışın Perşembe günü rüzgârın kuzey yönlere dönmesi ile birlikte hava sıcaklığının azalacağı, yağışın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği ve akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceği bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Deprem Bölgesinin yarın (Salı günü) sabah saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri genellikle aralıklı yağmur ve, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, yağışların Cuma ve Cumartesi günleri ise bölge genelinde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı sistemin Pazar (09.02.2020) günü yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. "