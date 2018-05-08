Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış ve sis uyarısı

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu Anadolu'nun doğusunda 6 ila 10 derece, iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, boğaz çevresi başta olmak üzere yer yer sisli 18

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 14)

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor) 20

MARMARA'DA YAĞIŞLAR KOCAELİ VE SAKARYA'DA KUVVETLİ OLACAK

Marmara Bölgesi'nde yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde pus ve sis öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgenin çok bulutlu, Edirne dışında aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (50-75 Kg/m2.) olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.