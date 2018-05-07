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    Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    İHA
    07.05.2018 - 09:06 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, İstanbul için bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevreleri, İzmir'in kuzey kesimleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor. Akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
    İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 23
    Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
    Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
    Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
    Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 18
    Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 26

    Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısıMeteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

     

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    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , sağanak yağış , gündem
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