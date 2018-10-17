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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.10.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26

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