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    Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı... O saatlere dikkat!

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış görülecek. İstanbul'da ise öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Sinop ve İnebolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı... O saatlere dikkat

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı kesimi ile iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    MARMARA

    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden sonra Çanakkale dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AKDENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

     

     

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    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu
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