Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Saat verildi...
Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilere göre İstanbul’da bugün gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18
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