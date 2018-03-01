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    Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Geliyor

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi hesabından yayınlanan videoda soğuk hava dalgasının Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı. Ancak yeni yağışlı hava dalgası cuma gününden itibaren Türkiye'yi etkileyecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin resmi Twitter sayfasından paylaşılan videoda yeni yağışlı hava dalgasının Batı bölgelerinden başlayarak Türkiye'yi etkisi altına alacağı belirtildi. İstanbul'da cuma gününden başlayacak yağmur yağışı hafta sonu devam edecek. Rüzgar etkili olacak. Batı bölgelerinden etikili olacak yağışlı hava tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. 

    Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, İstanbul'da cuma günü kar yağışı yerine yağmur geliyor.Cuma günü sıcaklık gündüz 9 derece, gece 1 derece. Nem oranı yüzde 56 ila 76 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızında esecek. Cumartesi günü yağmur etkisi sürdürecek. Gündüz sıcaklık 9 derece, gece sıcaklık ise 7 derece. Gece sıcaklık 5 günlük verilerine göre en yüksek dereceye çıkıyor. Nem oranı yüzde 87 ila yüzde 93 arasında. Rüzgar hafta sonu hızını artıracak. Pazar günü yağmur etkisini kaybetse de hafif yağış devam edecek. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece sıcaklık 5 derece olacak. Pazartesi günüyse gökyüzü çok bulutlu olurken, yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 10 derece olurken, gece sıcaklık 5 derece olarak tahmin ediliyor.

     

     

    Etiketler: Meteoroloji , Yağmur , Soğuk hava , son dakika
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