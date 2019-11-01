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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur uyarısı... 2 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur uyarısı... 2 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde aralıklarla devam eden yağışla beraber, " Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara'nın Sakarya ve Yalova illerine yağmur uyarısında bulundu. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte, 2 3 Kasım İl il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile ilk saatlerde Antalya il merkezi, Yalova, Ankara, Konya, Kırıkkale, Karaman ile Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Ordu, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Ordu, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden hafta sonu için yağmur uyarısı... 2 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile İlk saatlerde Antalya il merkezi, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde il merkezi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ve Eskişehir çevreleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden hafta sonu için yağmur uyarısı... 2 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışalrın genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

HAKKARİ 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

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