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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den hafta sonu için İstanbul'a yağış uyarısı... 26 27 Ekim il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den hafta sonu için İstanbul'a yağış uyarısı... 26 27 Ekim il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu öncesi vatandaşların "hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yönelik araştırmaları hız kazanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında ise değişiklik beklenmiyor. İşte, 26 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey, Kırklareli’nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinden yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sakarya ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey, Kırklareli’nin doğu kıyılarının hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğu kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Meteorolojiden hafta sonu için İstanbula yağış uyarısı... 26 27 Ekim il il hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 9°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteorolojiden hafta sonu için İstanbula yağış uyarısı... 26 27 Ekim il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan çevreleri ile bölgenin güneydoğu kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu

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