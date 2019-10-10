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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Meteorolojiden gelen son durum bilgisi.. Hava durumu bugün nasıl olacak?

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Meteorolojiden gelen son durum bilgisi.. Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilendirmesine göre ülke genelinde kritik bir uyarı bulunmamakla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Peki illerimizdeki hava durumu bugün nasıl? İşte il il ve bölge bölge hava durumu raporunda aktarılan son veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına Beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu ile akşam saatlerinden itibaren geneli batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı zaman zaman 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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