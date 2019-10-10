Meteorolojiden gelen son durum bilgisi.. Hava durumu bugün nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilendirmesine göre ülke genelinde kritik bir uyarı bulunmamakla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Peki illerimizdeki hava durumu bugün nasıl? İşte il il ve bölge bölge hava durumu raporunda aktarılan son veriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına Beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş; İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu ile akşam saatlerinden itibaren geneli batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı zaman zaman 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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