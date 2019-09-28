Meteorolojiden gelen son dakika hava durumu raporu.. Bugün hava durumu nasıl olacak?

Yağışların; Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kastamonu ve Sinop'un kıyı ilçelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Van’ın kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtına; öğle saatlerinden itibaren Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40), sabah saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerine kadar yer yer 8 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,0 ila 3,0m, akşam saatlerine kadar yer yer 4,0 m, Görüş; İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyi ile öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), yer yer 6 (50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, öğle saatlerinden sonra yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.