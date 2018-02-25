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    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    AA
    25.02.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini bildirdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi de bekleniyor.

    Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

    Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Etiketler: meteoroloji , fırtına , marmara , son dakika
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