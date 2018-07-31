Meteoroloji'den Eskişehir için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısında, "Önümüzdeki 4 saat içerisinde Eskişehir'in Mihaliççık, Sivrihisar ve Seyitgazi, Kütahya Merkez ve Bilecik Merkez ve Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır" denildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
"Sayısal Tahmin Modellerinin yağış tahminleri, MGM'nin yaptığı analizler, gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 4 saat içerisinde Eskişehir'in Mihaliççık, Sivrihisar ve Seyitgazi, Kütahya Merkez ve Bilecik Merkez ve Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."
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