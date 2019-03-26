Meteoroloji'den en son hava durumu değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı?
Günlük tahminleri ile hava durumu konusunda vatandaşları bilgilendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar ortasına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları konusunda bazı bilgiler verdi. MGM, geçtiğimiz günlerde yurdun birçok kesiminde hissedilen soğuk havanın ardından sıcaklıkların bazı bölgelerde artış göstereceğini paylaştı. İşte, 26 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerin hava durumu bilgileri
Günün hava durumu bilgilerine yayımladığı tahminlerle yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu bölgelerindeki kar yağışının hafta ortasına doğru etkisini yitireceği bilgisini paylaştı. Hava sıcaklıklarına da değinen MGM, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece arasında artış göstereceğini tahminlerine ekledi. Sıcaklıklar, hafta sonuna doğru ise yurt genelinde tekrar düşüş gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı , akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı , akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu
NİĞDE °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MUŞ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
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