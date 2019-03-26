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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den en son hava durumu değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı?

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Meteoroloji'den en son hava durumu değerlendirmesi: Sıcaklıklar artacak mı?

Günlük tahminleri ile hava durumu konusunda vatandaşları bilgilendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar ortasına doğru ilerlerken hava sıcaklıkları konusunda bazı bilgiler verdi. MGM, geçtiğimiz günlerde yurdun birçok kesiminde hissedilen soğuk havanın ardından sıcaklıkların bazı bölgelerde artış göstereceğini paylaştı. İşte, 26 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerin hava durumu bilgileri

Günün hava durumu bilgilerine yayımladığı tahminlerle yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun doğu bölgelerindeki kar yağışının hafta ortasına doğru etkisini yitireceği bilgisini paylaştı. Hava sıcaklıklarına da değinen MGM, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece arasında artış göstereceğini tahminlerine ekledi. Sıcaklıklar, hafta sonuna doğru ise yurt genelinde tekrar düşüş gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı , akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusu parçalı bulutlu

BURDUR °C, 16°C
Az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı , akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu

NİĞDE °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 12°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 12°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

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