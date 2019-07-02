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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den en son hava durumu bilgileri: Sıcaklık o bölgelerde 2-4 derece artacak

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Meteoroloji'den en son hava durumu bilgileri: Sıcaklık o bölgelerde 2-4 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı en son hava durumu bilgilerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artış göstereceği bilgisini paylaştı. MGM'nin verdiği hava durumu tahminlerinde hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı bilgileri yer aldı. İşte, MGM'nin güncel hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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