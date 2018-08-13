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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
13.08.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Van'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Giresun haricinde Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Van'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Bölgelere göre hava durumu
Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Rüzgar, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2-4, kuzeyde kuzeydoğudan 3-5, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4-6, batıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre,

Batı Karadeniz'de 1-2 metre, doğuda 2,5 metre olacak.

Havanın az bulutlu olması beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, akşam 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-2 metreyi bulacak.
Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde öğleden sonra kuzeybatıdan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1,5-2,5 metrede seyredecek.

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. İskenderun Körfezi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusu ile öğleden sonra güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah ve akşam kuzeydoğudan 2-4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre olacak.

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