Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölge genelinde pus ile yer yer sis bekleniyor.
Rüzgarın, batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:
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