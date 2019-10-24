Meteoroloji'den cuma günü için yağış uyarısı! 25 Ekim il il hava durumu tahminleri
Haftanın son iş günü için "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim'e ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da ise sis etkili olacak. İşte, 25 Ekim il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, K. Maraş, Giresun, Malatya, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Van’ın güneyinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
İZMİR 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MANİSA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI 4°C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Malatya, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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