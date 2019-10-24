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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den cuma günü için yağış uyarısı! 25 Ekim il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den cuma günü için yağış uyarısı! 25 Ekim il il hava durumu tahminleri

Haftanın son iş günü için "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ekim'e ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da ise sis etkili olacak. İşte, 25 Ekim il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, K. Maraş, Giresun, Malatya, Bitlis ve Hakkari çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Van’ın güneyinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu. 

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Meteorolojiden cuma günü için yağış uyarısı 25 Ekim il il hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

İZMİR 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MANİSA 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI 4°C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Malatya, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KARS -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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