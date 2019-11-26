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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den çarşamba günü için yağış uyarısı... 27 Kasım il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den çarşamba günü için yağış uyarısı... 27 Kasım il il hava durumu tahminleri

Son günlerde hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yağış etkili olacak. İşte, 27 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam Antalya, gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam Antalya, gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden çarşamba günü için yağış uyarısı... 27 Kasım il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, yarın (Çarşamba) doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, yarın (Çarşamba) Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya, gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren güney ve kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, yarın Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde batısının, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı hafif karla karışık yağmur ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı

MALATYA 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin, yarın (Çarşamba) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 7°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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