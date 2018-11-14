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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.11.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den buzlanma ve sel uyarısı

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Meteoroloji'den buzlanma ve sel uyarısı

Türkiye, çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı bugün Bolu dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bugün etkili olan sağanak yağış çarşamba günü de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

BUZLANMALARA KARŞI DİKKAT

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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