Meteorolojiden ‘buzlanma ve don’ uyarısı | Bugün hava nasıl olacak?
Her ne kadar 21 Mart ile beraber ilkbahar gündönümü yaşansa da bazı illerde buzlanma ve don olayı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor. İşte, yurt geneli hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu ve Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden "buzlanma ve don" uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Muğla'nın doğu, Burdur'un batı kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.
Rüzgarın, ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde yer yer kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
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