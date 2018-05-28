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    Meteoroloji'den bu hafta için önemli uyarı

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Yeni haftayla birlikte Türkiye yine sağanak yağışın etkisi altında olacak. Haziran ayının ilk günü ise yağış etkisini bazı bölgelerde bitirecek.

    Hafta sonu yurdun büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftanın ilk gününde başta İstanbul olmak üzere yine birçok ilde sağanak yağış etkisi olacak. Akdeniz'in belli bölümü bile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini yitirecek. Meteoroloji ise sağanak yağışlara karşı uyarı yapıyor.

    İŞTE İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

    HER İLDE SAĞANAK VAR

    Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış hissedilmeyecek. Fakat salı günü Kuzey Marmara ve Ege'nin kıyı kesimleri hariç neredeyse her ilde sağanak yağış var. Hafta başında başlayan yağışların cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

    CUMA GÜNÜ HAVALAR ISINACAK

    Bu yıl haziran ayının ilk günü cumaya denk geliyor. Cuma günü ise havalar kısmen düzeliyor. Batı bölgelerini terk eden yağış Karadeniz, Akdeniz'in bir kısmı ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterecek. Cuma günü Şanlıurfa, Aydın ve Manisa'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'da ise cuma günü hava sıcaklığı en yüksek 28 derce olarak hissedilecek.

    Etiketler: hava durumu , hava nasıl olacak , Meteoroloji , gündem
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