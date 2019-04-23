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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.04.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Meteoroloji’den bir ilk... Bu kez böyle duyurdular

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kameraların karşısına geçen çocuklar hava durumunu sundu. Türkiye genelinde soğuk havanın yerini ılık ve sıcak havaya bırakması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde uzmanlarca sunulan hava durumu, bugün düzenlenen programla ilk kez çocuklar tarafından aktarıldı.

İkinci sınıf öğrencisi Aycan Çelik, Türkiye genelinde geçen haftanın yağışlı ve soğuk geçtiğini, batıda yağmur, doğuda kar yağışı olduğunu hatırlatarak, bu hafta yağışların azalacağını ve sıcaklıkların oldukça yükseleceğini bildirdi.

İstanbul'da sıcaklık en düşük 9, en yüksek 18 derece

Berat Göktürk ise Marmara Bölgesi'nde yarın havanın bulutlu ve hafif yağmurlu olacağını, öğleden sonra bulutların azalacağını belirterek, İstanbul'da en düşük sıcaklığın 9, en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağını kaydetti.

Ege Bölgesi'ne ilişkin hava durumu tahminini sunan Duru Yıldız, havanın bulutlu olacağını, bölgenin kuzeyinde hafif yağmur görülebileceğini aktardı. Yıldız, İzmir'de en düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın ise 26 derece civarında olacağını belirtti.

Beşinci sınıf öğrencisi Kerim Ulaşan, Akdeniz Bölgesi'nde havanın genellikle az bulutlu olacağına işaret ederek, yağış beklenmediğini, sıcaklığın Antalya’da en düşük 15, en yüksek 25 derece olacağını ifade etti.

Bennu Coşkun ise İç Anadolu Bölgesi'nde havanın genellikle bulutlu olacağını, Eskişehir'de öğleden önce yağmur beklendiğini, Ankara'da en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın 16 derece olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji’den bir ilk... Bu kez böyle duyurdular


Güneydoğu'da sıcaklığın artması bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin hava durumu tahminlerini aktaran Özgür Yağız Beyenmez, bölgede havanın az bulutlu ve daha sıcak olmasının beklendiğini, Diyarbakır'da en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağını belirtti.

Dördüncü sınıf öğrencisi Tuana Tanyeli de Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilişkin tahminleri, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise genellikle az bulutlu geçecek. Samsun'da beklenen en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece civarında olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışları kesildi ama bulutluluk yarın da devam edecek. Erzurum'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye kadar düşecek. En yüksek sıcaklık ise 10 derece olacak." şeklinde duyurdu.

 

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