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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
24.03.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Meteoroloji’den bazı bölgeler için önemli uyarı: Yoğun kar ve fırtına…

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Meteoroloji’den bazı bölgeler için önemli uyarı: Yoğun kar ve fırtına…

Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 5-9 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde 5-9 derece düşecek.

Türkiye'nin geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sinop, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır ve Malatya hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi (Sason), Siirt'in doğusu (Pervari, Eruh) ile Şırnak'ın doğusunda (Beytüşşebap, Uludere) yoğun kar (20-50 santimetre) öngörülürken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanağın Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Şanlıurfa'nın doğusunda (Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.

Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Ulaşımda muhtemel aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Denizlerde de Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'de fırtına, Orta ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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