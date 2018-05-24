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    Meteoroloji’den Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

    DHA
    24.05.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Batı Akdeniz Bölgesi’nde yarından itibaren bir hafta boyunca sağanağın etkili olacağını açıkladı.

     Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava dalgası nedeniyle önümüzdeki bir hafta boyunca Batı Akdeniz Bölgesi’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

    Yağışların 1 Haziran Cuma gününe kadar aralıklı süreceği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
    "25 Mayıs Cuma ve 26 Mayıs Cumartesi günleri bölgemizin (Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur) tamamının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. 27 Mayıs Pazar ve 28 Mayıs Pazartesi günleri Muğla, Isparta ve Burdur ile Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta içi salıdan cumaya kadar yine bölgemiz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur) aralıklarla gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Cuma ve cumartesi günü tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların Muğla, Isparta ve Burdur ile Antalya’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarında bölgemizde etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor."

    Etiketler: hava durumu , sağanak yağış , gündem
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