Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meteoroloji'den Antalya için Ramazan Bayramı'nda yağış uyarısı

    Meteoroloji'den Antalya için Ramazan Bayramı'nda yağış uyarısı

    İHA
    14.06.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre turizmin başkenti Antalya'da bayramından ikinci gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağmurun, bayram boyunca süreceği tahmin ediliyor.

    Ramazan Bayramı'nı turizmin başkenti Antalya’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yağmur sürprizi geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya'da bayramından ikinci gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

    Antalya’nın bazı ilçelerinde ise yağmurun yarın başlayacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu havanın bayram boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklık ise iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.

    Antalya’da bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur il geneli ile Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

    Etiketler: sağanak yağış , Meteoroloji , hava durumu , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri