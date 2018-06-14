Meteoroloji'den Antalya için Ramazan Bayramı'nda yağış uyarısı

Ramazan Bayramı'nı turizmin başkenti Antalya’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yağmur sürprizi geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya'da bayramından ikinci gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

Antalya’nın bazı ilçelerinde ise yağmurun yarın başlayacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu havanın bayram boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklık ise iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.

Antalya’da bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur il geneli ile Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.