Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışın beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, Antalya’nın doğu ilçelerinde bugün öğleden sonra etkili olması beklenen kuvvetli yağışa karşı uyardı.
Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa, İbradı ve Akseki'de kuvvetli (51-100 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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