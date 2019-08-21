Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...
İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar ülkenin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
İSTANBUL İÇİN DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Anadolu yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Öte yandan İstanbul’da yağış başlarken şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
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