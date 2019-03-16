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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
16.03.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den alerjisi olanlara iyi haber! 

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Meteoroloji'den alerjisi olanlara iyi haber! 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Ege Üniversitesi ortak bir projeye imza attı. MGM bundan sonra hava tahmin uyarılarını yayınlarken polen kaynaklı alerjilere karşı da tahmin ve uyarılarda bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de uygulamayı duyurdu ve "Polen alerjisi ve diğer konular anlamında Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yeni dönemde çok farklı sektörlere, çok farklı hizmetler vermeye başladı. Burada Ege Üniversitesi ile yapılmaya başlanan çalışma çok önemli. Yani şu veya bu şekilde insanlarımız, özellikle alerjik bünyeli olanlarımız bahar döneminde Haziran ayının sonuna kadar alerjiyle karşılaşabiliyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, atmosferde en sık rastlanılan alerjenlerden olan polenlerin taşınımında rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, nem ve yağış gibi meteorolojik parametrelerin etkili olduğu düşünüldüğünde, bu alanda yapılan çalışmalarda, meteoroloji bilimine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. Bu bilgi ışığında MGM ile Ege Üniversitesi, kamu kurumları ile üniversiteler arasında örnek bir işbirliğine imza atarak, yeni bir proje çalışması başlattı.

İZMİR PİLOT İL

Proje kapsamında Ege Üniversitesi kampüsünde polen ölçümleri yapan cihazın bir eşi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kampüsüne kuruldu. Böylece polen ölçümleri, ilgili meteorolojik parametrelerin ölçüldüğü yerde yapılacak. Polenlerin atmosferde hareketini ve yayılmasını etkileyen yağış, nem, sıcaklık, rüzgâr yönü ve hızı gibi meteorolojik parametrelere ilişkin tahmin bilgileri hazırlanarak Ege Üniversitesi tarafından yapılacak polen tahminlerine katkı sağlanacak.

POLENLERE KARŞI UYARILAR YAPILACAK

Ölçülen polen verileri, haftalık meteorolojik tahminlerle birlikte değerlendirilecek, polenlere bağlı hastalıklar konusunda hazırlanacak uyarılar ve bilgiler ise Ege Üniversitesi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında polen ölçüm cihazının, otomatik örnekleme ve analiz yapan daha gelişmiş bir modeli, MGM ve Ege Üniversitesi tarafından yürütülecek ortak bir AR-GE projesiyle yerli ve milli bir ürün olarak geliştirilip üretilecek. Diğer yandan bu alanda diğer ülkelerdeki uygulamaların incelenmesine devam edilecek ve İzmir’deki proje diğer illere yaygınlaştırılarak polen ölçüm ve tahmin ağı genişletilecek.

'SON DERECE DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA'

İlk defa uygulanacak olan polen gözlem ve uyarıları projesi hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şöyle dedi:

"Polen alerjisi ve diğer konular anlamında Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yeni dönemde çok farklı sektörlere, çok farklı hizmetler vermeye başladı. Burada Ege Üniversitesi ile yapılmaya başlanan çalışma çok önemli. Yani şu veya bu şekilde insanlarımız, özellikle alerjik bünyeli olanlarımız bahar döneminde Haziran ayının sonuna kadar alerjiyle karşılaşabiliyor. Bu sabah benim de başıma geldi. Defalarca hapşırdım."

'SON DERECE DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA'

​Bu yeni çalışmayla hangi gün havanın nasıl olacağının bilindiği gibi havanın alerjik durumunu da bilmenin söz konusu olacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Son derece değerli bir çalışma. Yani MGM'yi sadece hava durumunu söyleyen tahmin eden bir kurum olarak değil, bunun dışında da tüm kurumlara, tüm sektörlere hizmet veren bir genel müdürlük olarak konumlamaya çalışıyoruz."

Bakan Pakdemirli, meteorolojik tahminlerde teknolojiyi yakından takip ederek süper bilgisayarlar kullandıklarının altını çizerek, "Hem karadaki hem havadaki hem denizdeki hem de tarımsal verilere dayanarak rekolte tahminlerine hatta ürün fiyatlarına varan bir tahminleme modellemesi yapıyoruz. Böylece paydaşlara daha anlamlı bilgiler sunuyoruz. Bu bilimsel çalışmada tabii ki Ege Üniversitesi’nin katkıları yadsınamaz. Biz bu birliktelikten son derece mutluyuz" diye konuştu.

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