Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meteoroloji'den 6 il için son dakika uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

    Meteoroloji'den 6 il için son dakika uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir" denildi. Açıklamada, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli olunması istendi.

    Yurdumuz halen Basra Alçak Merkezi ile iç ve doğu kesimlerde etkili olan sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmektedir.

    Bu akşam (12.07.2018 Perşembe) saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 16.07.2018 Pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir.

    6 İLDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

    Bölgede görülecek yağışların, üç günlük periyotta Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) toplamda 100-200 kg/m2 yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    Kuzeydoğu kesimlerdeki serin ve yağışlı hava neticesinde hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (12.07.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: Meteoroloji
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri