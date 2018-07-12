Meteoroloji'den 6 il için son dakika uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

Yurdumuz halen Basra Alçak Merkezi ile iç ve doğu kesimlerde etkili olan sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmektedir.

Bu akşam (12.07.2018 Perşembe) saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 16.07.2018 Pazartesi gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla etkili olacağı beklenmektedir.



6 İLDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Bölgede görülecek yağışların, üç günlük periyotta Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) toplamda 100-200 kg/m2 yağış bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuzeydoğu kesimlerdeki serin ve yağışlı hava neticesinde hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve doğu kesimlerde azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

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