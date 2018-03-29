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    Meteoroloji'den 5 il için uyarı

    AA
    29.03.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve sağanak uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının 1-3 derece düşmesi beklenen 5 ilde rüzgarların güneydoğulu ve güneybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

    Söz konusu illerde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı ile sağanak ve gök gürültülü sağanak gerçekleşmesi beklenen yağışların Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

    Etiketler: fırtına , kuvvetli rüzgar , hava durumu , NoMobil , çamur , gündem
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