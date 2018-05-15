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    Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı

    ANKARA (DHA)
    15.05.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

    METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artması tahmin edilirken, rüzgarın ise iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bölgelere göre hava sıcaklığı şu şekilde:

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

     

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

     

    AKDENİZ

    Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

     

     

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

     

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

     DOĞU ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

     

     

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

     

    DENİZLERDE HAVA

    Fırtına beklenmiyor.

    KARADENİZ

    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu,
    Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) akşam saatlerinden sonra batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde,
    Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m,
    Görüş: İyi.

    MARMARA

    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu,
    Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
    Dalga: 0,5 ila 1,0m,
    Görüş: İyi.

    EGE

    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu,
    Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 (40 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde,
    Dalga: 0,5 ila 1,5m,
    Görüş: İyi.

    AKDENİZ

    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu,
    Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
    Dalga: 0,5 ila 1,5m
    Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
    Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yağış anında 5 (40 km/sa) kuvvetinde,
    Dalga: 0,25 ila 0,75m,
    Görüş: İyi, yağış anında orta.

     

    Etiketler: Meteoroloji , İstanbul , gündem
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