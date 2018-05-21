Meteoroloj'iden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2 ile 3 derece azalması beklenmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

Merkez, bölge genelinde mevzi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.