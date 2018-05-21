Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meteoroloj'iden 5 il için sağanak uyarısı

    Meteoroloj'iden 5 il için sağanak uyarısı

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya,Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış uyarısında bulundu.

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada; "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2 ile 3 derece azalması beklenmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

    Merkez, bölge genelinde mevzi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar, kısa süreli etkili yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

    Marmaraya sıcaklık uyarısıMarmara'ya sıcaklık uyarısı

    Etiketler: meteoroloji , sağanak yağış , sağanak yağış uyarısı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri