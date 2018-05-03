Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde rüzgarın değişik yönlerden orta, yağış esnasında da kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Söz konusu 5 ilde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.



