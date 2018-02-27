Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Meteorolojiden 4 il için uyarı

    Meteorolojiden 4 il için uyarı

    AA
    27.02.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde yarın sabahtan itibaren etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Muğla ve Aydın çevrelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

    Etiketler: İzmir , Balıkesir , Aydın , Muğla , gök gürültülü sağanak , sağanak yağış , Meteoroloji , hava durumu , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri