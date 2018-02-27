Meteorolojiden 4 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde yarın sabahtan itibaren etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Muğla ve Aydın çevrelerinde de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



