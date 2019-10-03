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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den 4 Ekim Cuma günü için kritik uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den 4 Ekim Cuma günü için kritik uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

Hafta başından itibaren devam eden sıcak havaların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için uyarıda bulundu. Açıklamaya göre 4 Ekim Cuma günü Edirne çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinde ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Trakya ve Kuzey Ege'nin parçalı çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin ve Ardahan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), yarın (Cuma) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 4 Ekim Cuma günü için kritik uyarı Yarın hava nasıl olacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın (Cuma) Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden 4 Ekim Cuma günü için kritik uyarı Yarın hava nasıl olacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Edirne çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. yağışların il genelinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 4 Ekim Cuma günü için kritik uyarı Yarın hava nasıl olacak

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu kuzeyi yer yer çok bulutlu bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 4°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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