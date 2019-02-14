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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı- İstanbul’da kar yağacak mı?

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Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı- İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, diğer illerde hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağacak mı? İşte, yurt geneli hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bütün bölgeler parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(21-50 kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de devam etti.

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gündüz ve gece de etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

 

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