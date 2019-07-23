Meteoroloji’de cıva paniği
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi’nde, içinde cıva bulunan cam fanus yere düşerek kırılınca 11 personel zehirlenme şüphesiyle Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi Basınç Laboratuvarı’nda dün saat 10.30 sıralarında içinde cıva bulunan fanus kırıldı.
İhbar üzerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri merkeze sevk edildi. Cıvadan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Binanın girişine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. AFAD ekipleri, içeride temizlik çalışması yaparken, personele de önlem amacıyla eldiven ve maske dağıtıldı. Ortam ölçümlerinin normal değerlerde olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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