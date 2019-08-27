Meteoroloji yayÄ±mladÄ±! Bu 11 kentte oturanlar dikkat!
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayÄ±mladÄ±. YayÄ±mlanan son verilere gÃ¶re salÄ± gÃ¼nÃ¼ bugÃ¼n 11 ilde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.
TÃ¼rkiye'de sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde fakat bazÄ± yerlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olmaya devam ediyor.
Marmara ve Ege'de sÄ±caklÄ±klar normalin Ã¼zerinde seyrederken hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 35 dereceye kadar Ã§Ä±kÄ±yor. Akdeniz'de de durum farklÄ± deÄŸil. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 39 dereceye kadar yÃ¼kselmesi bekleniyor.
YayÄ±mlanan rapora gÃ¶re Karadeniz'in orta ve doÄŸu kesimlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.
SalÄ± gÃ¼nÃ¼; Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisinde olacak.
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