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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Meteoroloji yağmur için saat verdi! Son dakika hava durumu verileri

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Meteoroloji yağmur için saat verdi! Son dakika hava durumu verileri

Bayram geneli için geçtiğimiz cuma günü hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Haziran Pazar günü için ise saat vererek yağışlı hava uyarısında bulundu. Belirli saat aralıklarında İstanbul başta olmak üzere bazı illerde hissedilecek olan yağışlı hava, arefe günü yerini bir müddet güneşe bırakacak, ardından yağış devam edecek. İşte, 2 Haziran Pazar gününe dair hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağışlı hava için tahminlerini paylaştı. Öğle saatlerinde Marmara Bölgesi, Karadeniz'in batı kesimleri, Trakya Bölgesi, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, yağışlı havaya teslim olacak. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan yağış, bir süre ara vermesinin ardından yarın da birçok bölgede devam edecek. İşte, MGM'den alınan bilgilere göre hava durumu tahminleri

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yağmur için saat verdi Son dakika hava durumu verileri

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, ilk saatlerde Eskişehir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Düzce çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Giresun çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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