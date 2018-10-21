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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
21.10.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı!

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Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde de hava sıcaklarının 1 ila 2 derece azalması ve aralıklı sağanak yağış olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı. 

Marmara'da sıcaklık azalıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak öngörülen bölgede, sıcaklıkların 1 ila 2 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerimizde hava durumu ise aşağıdaki şekilde olacaktır:

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Ülke genelinde ise hava durumu aşağıdaki gibi olacaktır:

Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı
Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı



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