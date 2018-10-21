Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı!
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde de hava sıcaklarının 1 ila 2 derece azalması ve aralıklı sağanak yağış olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Marmara'da sıcaklık azalıyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak öngörülen bölgede, sıcaklıkların 1 ila 2 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerimizde hava durumu ise aşağıdaki şekilde olacaktır:
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKISEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Ülke genelinde ise hava durumu aşağıdaki gibi olacaktır:
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