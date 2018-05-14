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    Meteoroloji uzmanından 'alışın' uyarısı

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sel ve su baskınlarına neden olan yağışlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Bu yağışların normali yok mu diye soruyorlar. Sel, dolu, taşkından bıktık diyorlar. Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" dedi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sıcakların çarşamba günününden sonra artarak devam edeceğini kaydeden Şen, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç yağış açısından çok şanslı olmadığını söyledi. Şen, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Bu yağışların normali yok mu diye soruyorlar. Sel, dolu, taşkından bıktık diyorlar. Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" dedi. 

    İşte o açıklamalar: 

     

    Meteoroloji uzmanından alışın uyarısı

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    MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR 

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 dereceye kadar artması bekleniyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hâkim olacağı bölgede, öğleden sonra Trakya'nın kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülürken, rüzgâr doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu 22
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
    Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
    Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26
    Samsun: Parçalı bulutlu 19
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

     

     

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    Etiketler: aşırı yağış , hava durumu , Orhan Şen , gündem
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