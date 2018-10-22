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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
22.10.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Meteoroloji uzmanı olsaydı bu kaza olmazdı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Meteoroloji uzmanı olsaydı bu kaza olmazdı

Çorlu’da, 25 kişinin öldüğü ve 341 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) meteoroloji birimi ve uzmanı olmadığını açıkladı. Meteoroloji haberlerini takip ettiklerini belirterek kaza günü havanın açık ve normal olduğunu anlatan Polat “Birden bu kadar yağış olacağını tahmin edemedik. Herhangi bir kaynaktan aşırı yağış olacağına dair bir bilgi gelmedi” dedi.

Bağımsız Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş da TCDD’de meteoroloji birimi olmadığını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile işbirliği kurulmadığını belirterek şunları söyledi: “Bu hizmetin önemi Çorlu’dan sonra öne çıktı. Çalışanlar hava durumunu ya biri ihbar edince ya da çeşitli haber kaynaklarından öğreniyordu. Herkes başının çaresine bakıyordu. Bu kaza gösterdi ki meteoroloji birimi kesinlikle ihtiyaçtır. Mesela havalimanlarında meteoroloji birimi var. Ancak bizde günlük ya da haftalık bilgi akışı yok. Halbuki normalin üzerinde hava hareketi olduğunda kurumun uyarılmasının ne büyük ihtiyaç olduğunu gördük. TCDD uyarılsaydı önlem alınır ve bu kaza olmazdı.”

BİLİRKİŞİYE İTİRAZ

Tren kazasında mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Turan Hançerli, hazırlanın bilirkişi raporuna itiraz etti. İtirazda dilekçesinde, bilirkişiler arasında yer alan Mustafa Karaşahin’in TCDD’nin üç ayrı yenileme projesinde danışmanlık yaptığı, Bekir Sıddık Binboğa Yarman’ın ise demiryolu hattı sinyalizasyon şirketi sahibi olduğu belirtildi. Hançerli’nin dün Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede Karaşahin’in 2012-2015 yılları arasında Trakya, Dinar-Bozkurt ve Torbalı-Selçuklu demiryolu hatlarının yenileme danışmanı olduğu ifade edildi. Yarman’ın ise hat sinyalizason işini yapan ‘Savronik Grup’ adlı şirketin sahibi olduğu anlatıldı. Dilekçede, “Bir bilirkişinin demiryolu hattı yenilemesinde danışmanlık yapması, diğerinin sinyalizasyon şirketinde yer alması, raporun objektifliğine gölge düşürecektir” denildi. İki bilirkişinin reddi ile oluşturulacak yeni bir heyetin rapor hazırlaması istendi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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