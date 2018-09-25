Meteoroloji uyarmıştı! Ve başladı... İstanbul'da seferler iptal...
Meteoroloji’den gelen peş peşe uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. İstanbul’da İDO ve BUDO seferleri iptal olurken bir çok yerde rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi arttı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL güne gökyüzünü kaplayan kara bulutlarla uyandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüş göstereceği yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı da yapmıştı. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul'da ağaçlar devrilmiş, dalgalar metrelerce yükselmişti. Hava sıcaklığının da büyük oranda düşüş yaşadığı görülen İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla birlikte, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar da sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Eminönü sırtlarından Haliç, Galata, Boğaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca'nın üstünde yoğunlaşan bulutların gökyüzünü tamamen kapattığı görüldü.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ile 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
DENİZ ULAŞIMINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini aksatıyor. Fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
VATAN CADDESİ'NDE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ
Vatan caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.
MARMARA'DA SICAKLIK 12 DERECE DÜŞECEK
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek.
Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.
Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
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