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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

Meteoroloji uyarmıştı! Ve başladı... İstanbul'da seferler iptal...

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Meteoroloji’den gelen peş peşe uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. İstanbul’da İDO ve BUDO seferleri iptal olurken bir çok yerde rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi arttı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL güne gökyüzünü kaplayan kara bulutlarla uyandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüş göstereceği yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı da yapmıştı. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul'da ağaçlar devrilmiş, dalgalar metrelerce yükselmişti. Hava sıcaklığının da büyük oranda düşüş yaşadığı görülen İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla birlikte, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar da sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Eminönü sırtlarından Haliç, Galata, Boğaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca'nın üstünde yoğunlaşan bulutların gökyüzünü tamamen kapattığı görüldü.

Meteoroloji uyarmıştı Ve başladı... İstanbulda seferler iptal...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ile 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

DENİZ ULAŞIMINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini aksatıyor. Fırtına nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Meteoroloji uyarmıştı Ve başladı... İstanbulda seferler iptal...

VATAN CADDESİ'NDE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Vatan caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

MARMARA'DA SICAKLIK 12 DERECE DÜŞECEK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek.

Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji uyarmıştı Ve başladı... İstanbulda seferler iptal...

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