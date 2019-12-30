Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'u fırtına vurdu! Esenler'de çatıdan uçan parçalar araçların üzerine düştü
İstanbul Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. Polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı.
Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.
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