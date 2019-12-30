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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 13:38,Son Güncelleme:/

Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'u fırtına vurdu! Esenler'de çatıdan uçan parçalar araçların üzerine düştü

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İstanbul Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. Polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı.

Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.

Meteoroloji uyarmıştı, İstanbulu fırtına vurdu Esenlerde çatıdan uçan parçalar araçların üzerine düştü

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