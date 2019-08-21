Meteoroloji uyarmıştı... Dikkat geliyor!
Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Dün akşam saatlerinde Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kentin Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü’nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD tarafından kurtarıldı.
DÜN NELER YAŞANDI?
Kentte etkili olan sağanak sonrası Gazipaşa Caddesi'nde mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, çok sayıda iş yerini ise su bastı.
Bazı iş yeri sahipleri suları tahliye etmeye çalışırken bazıları da dükkanlarının önüne kum dolu çuvallar koyarak önlem aldı.
Milli Egemenlik Caddesi tır parkı mevkisinde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintilerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgedeki ara sokaklarda da bazı vatandaşlar mazgalları kendi imkanlarıyla açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Kozlu ilçesinde de etkili sağanak nedeniyle sahil yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.
ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Zonguldak’ta aniden bastıran şiddetli yağış hayatı felç etti. Ara mahallelerde mazgalların kapanması nedeniyle yollar sular altında kaldı. Sele kapılan araç yol boyunca sürüklendi. Adeta nehre dönen ara sokak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
AFAD KURTARDIZONGULDAK’ın Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü’nde aşırı yağmur nedeniyle bir eve ulaşımı sağlayan asma köprü yıkıldı. 7 kişilik Başar ailesi, yükselen su debisi nedeniyle karşıya geçemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri, kısa sürede köye giderek ailenin bulunduğu eve ulaştı. Ekipler,ÿFevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar (anane), Ayşe Başar (torun) ve Yusuf İslam Başar’ı halat yardımıyla karşıya geçirdi. AFAD personeli yürüyemeyen bazı aile fertlerini sırtına alarak taşıdı. Aile, köydeki başka bir yakınlarının evine gitti.
Samsun'da gece saatlerinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın BU sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Bu kapsamda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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