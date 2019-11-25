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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARABIYIK- Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- 
25.11.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Meteoroloji uyarmıştı beklenen oldu... Sağanak vurdu

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Meteoroloji uyarmıştı beklenen oldu... Sağanak vurdu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısından ardından İzmir'de beklenen sağanak kendini gösterdi. İzmir’de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşatırken etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı.

Meteoroloji uyarmıştı beklenen oldu... Sağanak vurdu

Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.

Meteoroloji uyarmıştı beklenen oldu... Sağanak vurdu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gün boyunca etkili olan yağışın akşam etkisini arttıracağı belirtilmişti.

Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme Yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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