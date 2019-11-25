Meteoroloji uyarmıştı beklenen oldu... Sağanak vurdu
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısından ardından İzmir'de beklenen sağanak kendini gösterdi. İzmir’de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, halka zor anlar yaşatırken etkisinin azalmasının ardından hayat normale döndü.
Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşattı.
Bir kişi, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarıp, yolun karşısına geçtiği anlar görüntülendi. Sağanak sonrası hayat normale dönerken, su birikintileri belediye ekiplerinin çalışması sonucu giderildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gün boyunca etkili olan yağışın akşam etkisini arttıracağı belirtilmişti.
Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme Yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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