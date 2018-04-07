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    Meteoroloji uyardı.... Sıcaklıklar düşecek

    İHA
    07.04.2018 - 08:54 | Son Güncelleme:

    Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
    İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
    Adana: Az bulutlu ve açık 29
    Antalya: Parçalı bulutlu 23
    Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
    Trabzon: Parçalı ve az bulutlu
    Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

    Etiketler: yağmur , sıcaklık , NoMobil , Meteoroloji , hava durumu , gündem
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